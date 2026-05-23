POL-MFR: (501) 18-jähriger Nikolai R. aus Georgensgmünd vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

Nürnberg (ots) - Am späten Donnerstagabend (21.05.2026) nahmen Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte einen mutmaßlichen Einbrecher auf frischer Tat vorläufig fest. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag. Gegen 23:15 Uhr verständigte ein Zeuge über den Polizeinotruf die Einsatzzentrale und teilte mit, dass er in der Flaschenhofstraße eine männliche Person festhalte. Diese sei zuvor aus ...

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