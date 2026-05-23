PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (501) 18-jähriger Nikolai R. aus Georgensgmünd vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

Roth (ots)

Wie mit Meldung 495, am 22.05.2026 berichtet, galt der 18-Jährige aus Georgensgmünd (Lkr. Roth) seit Donnerstagnachmittag (21.05.2026) als vermisst. Nikolai R. wurde zwischenzeitlich wohlbehalten angetroffen. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.

Erstellt durch: Michael Sebald

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 22.05.2026 – 12:16

    POL-MFR: (499) Einbruch in Wohnung - Tatverdächtiger festgenommen

    Nürnberg (ots) - Am späten Donnerstagabend (21.05.2026) nahmen Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte einen mutmaßlichen Einbrecher auf frischer Tat vorläufig fest. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag. Gegen 23:15 Uhr verständigte ein Zeuge über den Polizeinotruf die Einsatzzentrale und teilte mit, dass er in der Flaschenhofstraße eine männliche Person festhalte. Diese sei zuvor aus ...

    mehr
  • 22.05.2026 – 11:55

    POL-MFR: (498) Diebstahl eines Motorrades - Kriminalpolizei sucht Zeugen

    Nürnberg (ots) - Im Zeitraum zwischen Dienstag (19.05.2026) und Donnerstag (21.05.2026) wurde aus einer Tiefgarage im Nürnberger Westen ein Kraftrad entwendet. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen. Die unbekannten Täter verschafften sich Zugang zu der zu diesem Zeitpunkt unversperrten Tiefgarage in der Langen Zeile. Dort brachen sie das Schloss einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren