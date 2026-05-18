Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Umgestürzter LKW auf der Wittener Straße

Schwelm (ots)

Die Feuerwehr Schwelm wurde am heutigen Montag um 10:16 Uhr zu einem umgestürzten Lkw auf der Wittener Straße alarmiert.

Unmittelbar rückte die hauptamtliche Wachbesatzung mit zwei Fahrzeugen zur Einsatzstelle aus. Vor Ort stellte sich folgende Lage dar: Ein mit Sand beladener Sattelzug war von der Fahrbahn abgekommen und seitlich auf einem Feld zum Liegen gekommen. Der Fahrer konnte das Fahrzeug eigenständig verlassen. Zudem trat Hydrauliköl aus dem Lkw aus.

Daraufhin wurden weitere Einsatzkräfte nachalarmiert. Der beschädigte Hydrauliköltank wurde abgedichtet und der Fahrer bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut. Gleichzeitig stellten die Einsatzkräfte den Brandschutz sicher und sicherten die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr ab.

Da zudem Kraftstoff ins Erdreich gelangt war, wurde die untere Wasserbehörde verständigt.

Derzeit warten die Einsatzkräfte auf das Eintreffen eines Bergungsunternehmens, um das weitere Vorgehen abzustimmen. Aus diesem Grund ist die Wittener Straße aktuell voll gesperrt.

Im Einsatz befinden sich Feuerwehr und Rettungsdienst mit bis zu zwölf Einsatzkräften und vier Fahrzeugen. Neben der hauptamtlichen Wachbesatzung sind auch Kräfte des Löschzuges Stadt im Einsatz. Weitere Einsatzkräfte stellen den Grundschutz für das Stadtgebiet sicher. Der Einsatz dauert derzeit an.

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