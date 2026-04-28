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Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Papagei in fremder Wohnung

FW-EN: Papagei in fremder Wohnung
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Schwelm (ots)

Der Feuerwehr Schwelm wurde heute um 20:08 Uhr ein Papagei gemeldet, der in eine fremde Wohnung geflogen war.

Etwas ungläubig fuhren zwei Einsatzkräfte der hauptamtlichen Wachabteilung mit dem Kleineinsatzfahrzeug in die Herzogstraße. Vor Ort konnten Sie tatsächlich einen Nymphensittich in einem Wohnzimmer feststellen.

Dieser wurde durch die zwei Einsatzkräfte eingefangen und zur Wache gebracht.

Hier konnte der Besitzer den Vogel kurze Zeit später auf der Wache abholen, der über die sozialen Medien bereits nach seinem Tier gesucht hat. Der Einsatz endete mit Übergabe des Tieres gegen 20:45 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Schwelm
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02336 916800
E-Mail: feuerwehr@schwelm.de
www.feuerwehr-schwelm.de

Original-Content von: Feuerwehr Schwelm, übermittelt durch news aktuell

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