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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (502) Motorradfahrer tödlich verunglückt

Roth (ots)

Am Samstagabend (23.05.2026) kam ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall zwischen Volkersgau und Kammerstein (Lkrs. Roth) ums Leben. Der 31-Jährige war mit seinem Krad von der Fahrbahn abgekommen.

Gegen 20:30 Uhr befuhr der 31-jährige Fahrer eines Motorrads die Ortsverbindungsstraße von Volkersgau kommend in Fahrtrichtung Kammerstein. Kurz nach der Autobahnunterführung der A 6 geriet er mit seinem Motorrad aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Ein Zeuge verständigte daraufhin den Notruf der Integrierten Leitstelle.

Alarmierte Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr, des Rettungsdienstes sowie der Polizeiinspektion Schwabach trafen kurze Zeit später an der Unfallörtlichkeit ein. Trotz sofort eingeleiteter medizinischer Versorgungsmaßnahmen verstarb der 31-Jährige noch an der Unfallstelle.

An der anschließenden Unfallaufnahme durch die Polizeiinspektion Schwabach war ein Unfallsachverständiger beteiligt. Die Staatsanwaltschaft ordnete zudem die Sicherstellung des Motorrads an.

Die Ortsverbindungsstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt.

Erstellt durch: Michael Sebald

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