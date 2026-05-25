Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (506) Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall verstorben

Kalchreuth (ots)

Am Sonntagnachmittag (24.05.2026) ereignete sich bei Kalchreuth (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw. Der 78-jährige Fahrradfahrer verstarb am Folgetag im Krankenhaus.

Der 78-jährige Fahrradfahrer querte am Sonntag gegen 17:15 Uhr auf Höhe des Sportplatzes aus einem Feldweg kommend die Kreisstraße ERH 6 bei Kalchreuth. Hierbei wurde der Mann von einem 42-jährigen Pkw-Fahrer erfasst, der in Richtung Kalchreuth unterwegs war.

Nach sofort eingeleiteten medizinischen Maßnahmen am Unfallort brachten Einsatzkräfte des Rettungsdienstes den Mann in ein Krankenhaus.

Am Montagmorgen verstarb der 78-Jährige infolge seiner schweren Verletzungen im Krankenhaus.

Die Polizeiinspektion Erlangen-Land nahm vor Ort die Ermittlungen zur Unfallursache auf. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Hinzuziehung eines Gutachters sowie die Sicherstellung der beteiligten Fahrzeuge an.

Erstellt durch: Michael Sebald

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