Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (506) Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall verstorben
Kalchreuth (ots)
Am Sonntagnachmittag (24.05.2026) ereignete sich bei Kalchreuth (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw. Der 78-jährige Fahrradfahrer verstarb am Folgetag im Krankenhaus.
Der 78-jährige Fahrradfahrer querte am Sonntag gegen 17:15 Uhr auf Höhe des Sportplatzes aus einem Feldweg kommend die Kreisstraße ERH 6 bei Kalchreuth. Hierbei wurde der Mann von einem 42-jährigen Pkw-Fahrer erfasst, der in Richtung Kalchreuth unterwegs war.
Nach sofort eingeleiteten medizinischen Maßnahmen am Unfallort brachten Einsatzkräfte des Rettungsdienstes den Mann in ein Krankenhaus.
Am Montagmorgen verstarb der 78-Jährige infolge seiner schweren Verletzungen im Krankenhaus.
Die Polizeiinspektion Erlangen-Land nahm vor Ort die Ermittlungen zur Unfallursache auf. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Hinzuziehung eines Gutachters sowie die Sicherstellung der beteiligten Fahrzeuge an.
Erstellt durch: Michael Sebald
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