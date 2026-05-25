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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (505) Pkw gerät in Nürnberg in Brand - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Am Freitagnachmittag (22.05.2026) geriet im Nürnberger Stadtteil Mühlhof ein geparkter Pkw in Vollbrand. Das Feuer griff teilweise auf ein Wohngebäude über.

Gegen 16:30 Uhr geriet ein in der Krottenbacher Straße abgestellter Pkw aus bislang ungeklärter Ursache in Vollbrand. Bei Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd stand der Pkw bereits vollständig in Flammen.

Das Feuer griff teilweise auf das angrenzende Wohngebäude über. Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten den Brand schnell unter Kontrolle.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Personen kamen bei dem Brandgeschehen nicht zu Schaden.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte erste kriminalpolizeiliche Maßnahmen am Brandort durch. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Michael Sebald

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

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Montag bis Donnerstag
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Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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