POL-UL: (BC) Riedlingen - Mit dem Scooter in Gegenverkehr geraten

Am Sonntag erlitten zwei Mädchen bei einem Unfall in Riedlingen Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber flog eine 14-Jährige in eine Klinik.

Ulm (ots)

Gegen 14.30 Uhr war die Jugendliche zusammen mit einer Siebenjährigen auf einem Elektrokleinstfahrzeug in der Schmiedstraße in Richtung Singlestraße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die Jugendliche auf der abschüssigen Straße nach links in den Gegenverkehr. Dort kam den beiden Mädchen auf dem E-Scooter ein VW Kombi, besetzt mit vier Personen entgegen. Der fuhr in Richtung Zehntscheuerweg. Trotz Bremsung des VWs bis zum Stillstand stießen die beiden Fahrzeuge frontal zusammen. Die Jugendliche wurde über die Motorhaube gegen die Windschutzscheibe geschleudert, das mitfahrende Kind stürzte auf die Straße. Der Rettungsdienst und Notarzt versorgten die schwerverletzten Mädchen. Der Rettungshubschrauber flog die 14-Jährige in eine Klinik. Das Kind wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der 39-jährige Fahrer des VW und die drei Insassen blieben unverletzt. Der Verkehrsdienst Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Die Ermittler klären nun den genauen Hergang und die Ursache des Unfalls. Die Polizei schätzt den Schaden am E-Scooter auf rund 500 Euro, den am VW auf ca. 5.000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. Während den Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges war die Fahrbahn zunächst gesperrt. Später konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Um 16.45 Uhr war die Straße wieder frei.

