Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (511) Raub an S-Bahn-Haltestelle - Zwei Verletzte

Erlangen (ots)

Zwei Männer wurden in der Nacht zum Samstag an der S-Bahn-Haltestelle Eltersdorf von einer Gruppe angegriffen und beraubt. Die Polizei sucht Zeugen.

Die beiden jungen Männer im Alter von 16 und 23 Jahren stiegen am Samstag (23.05.2026) gegen 02:45 Uhr an der S-Bahn-Haltestelle Eltersdorf aus. Dort wurden sie von vier unbekannten Männern unvermittelt angegriffen und dem 23-Jährigen seine Baseballkappe mit FC-Bayern-München-Logo entrissen.

Einem der beiden gelang es, den Polizeinotruf zu wählen. Als die Angreifer dies bemerkten, ergriffen sie sofort die Flucht und ließen das Raubgut in Tatortnähe zurück.

Kräfte der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt leiteten umgehend Fahndungsmaßnahmen ein, die Täter konnten jedoch unerkannt entkommen.

Die beiden Männer erlitten leichte Verletzungen und wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

Erstellt durch: Oliver Trebing / bl

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