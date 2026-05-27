Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (514) Leblose Person aus der Rednitz geborgen
Stein (ots)
In der Nacht von Sonntag (24.05.2026) auf Montag (25.05.2026) wurde eine leblose männliche Person in der Rednitz im Stadtgebiet Stein (Landkreis Fürth) entdeckt. Einsatzkräfte konnten den Mann nur noch tot aus dem Fluss bergen.
Gegen 00:15 Uhr am Montag ging der Notruf bei der Einsatzzentrale der Polizei ein. Eine Streife der Polizeiinspektion Stein sowie Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der DLRG eilten an den Einsatzort. Nach der Bergung des 25-jährigen Deutschen aus der Rednitz konnte der Notarzt nur noch dessen Tod feststellen.
Die Kriminalpolizeiinspektion Fürth hat die Ermittlungen zur Klärung der genauen Todesursache übernommen. Hinweise auf ein Fremdverschulden ergaben sich nach dem derzeitigen Ermittlungsstand nicht. Die Beamten gehen vielmehr von einem tragischen Unfall aus.
Erstellt durch: Oliver Trebing
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