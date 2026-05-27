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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (515) Pkw entwendet - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten zwischen Montagabend (25.05.2026) und Dienstagnachmittag (26.05.2026) einen BMW im Nürnberger Osten. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Der graue BMW wurde am Montag gegen 18:00 Uhr auf einem Parkplatz eines Hotels in der Dürrenhofstraße abgestellt. Am Dienstagnachmittag gegen 14:00 Uhr stellte der Besitzer das Fehlen des Fahrzeugs fest.

Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen BMW 540d xDrive mit dem amtlichen Kennzeichen M-IC 2130.

Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen blieben bislang ohne Erfolg.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112 3333 zu melden.

Erstellt durch: Michael Sebald

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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