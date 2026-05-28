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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (518) Firmenfahrzeuge in Eibach aufgebrochen

Nürnberg (ots)

Im Stadtteil Eibach brachen bislang unbekannte Täter drei Firmenfahrzeuge auf. Sie entwendeten Werkzeuge und Materialien im Wert von rund 10.000 Euro.

In der Zeit von Dienstagnachmittag (26.05.2026), 15:30 Uhr, bis Mittwochmorgen (27.05.2026), 06:30 Uhr, wurden in Nürnberg-Eibach in der Motterstraße, der Forstweiherstraße und der Eibacher Hauptstraße insgesamt drei Firmenfahrzeuge aufgebrochen. Aus den Fahrzeugen entwendeten die Täter Werkzeuge und Materialien. Der Wert der erbeuteten Gegenstände wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wem in den genannten Straßen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, wird gebeten, sich an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu wenden.

Erstellt durch: Oliver Trebing / bl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

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Montag bis Donnerstag
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Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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