Polizeidirektion Göttingen

POL-GOE: Polizeidirektion Göttingen spendet 1.300 Euro an das Kinderpalliativzentrum der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin der Universitätsmedizin Göttingen (UMG)

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Göttingen (ots)

Die Polizeidirektion Göttingen spendete am Donnerstag (09.04.2026) 1300 Euro an das Team des Kinderpalliativzentrums der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin der Universitätsmedizin Göttingen (UMG). Polizeipräsidentin Tanja Wulff-Bruhn übergab gemeinsam mit Polizeihauptkommissar Christian Thorey und dem Personalratsvorsitzenden Thomas Breitling den Spendencheck an Direktorin Prof. Dr. Jutta Gärtner, Oberärztin der Kinderonkologie Ingrid Kühnle sowie Palliativfachkraft Claudia Schucht. Die Gelder fließen in die Begleitung der schwerstkranken Kinder, Jugendlichen und ihrer Familien und werden primär genutzt, um den Patientinnen und Patienten besondere Wünsche zu erfüllen. Darüber hinaus unterstützen Hilfsgelder die psychosoziale Beratung des Kinderpalliativzentrums.

Wie auch in den vergangenen Jahren sammelten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizeidirektion Göttingen im Rahmen gemeinsamer Veranstaltungen Spenden für das Kinderpalliativzentrum Göttingen. Hier werden Kinder und Jugendliche mit lebensverkürzenden oder schwersten chronischen Erkrankungen behandelt. Dort geht es nicht um Heilung - sondern um die bestmögliche Linderung von Schmerzen und belastenden Symptomen, emotionale Stabilität und Lebensqualität. Gleichzeitig werden Eltern und Angehörige intensiv begleitet, beraten und entlastet. Ziel ist es, dem Kind ein möglichst würdevolles und kindgerechtes Leben zu ermöglichen - unabhängig von der verbleibenden Lebenszeit.

"Das Kinderpalliativzentrum leistet eine Arbeit von unschätzbarem Wert. Wir unterstützen sie mit unseren Spenden bereits seit vielen Jahren, weil wir sehen, wie unmittelbar die Gelder den Kindern und Jugendlichen zugutekommen. Die Einrichtung ist unersetzlich, und wir werden auch in Zukunft unseren Beitrag dazu leisten, dass den Betroffenen Lebensqualität, Begleitung und Entlastung gegeben wird", sagt Polizeipräsidentin Tanja Wulff-Bruhn. "Ich bin zutiefst gerührt davon, mit wie viel Einfühlungsvermögen, Hingabe und Respekt das Team auf die Bedürfnisse der Kinder und ihrer Familien eingeht".

Teil des Kinderpalliativ-Teams sind Spezialistinnen und Spezialisten verschiedener Fachrichtungen: Neuropädiater, pädiatrische Onkologen, Kinderkardiologen und Palliativmediziner. Neben Palliativkräften aus der Krankenpflege unterstützen Expertinnen und Experten psychosozialer Berufsgruppen der Kinderklinik und der Elternhilfe für das krebskranke Kind Göttingen e.V. Gelegentlich entlasten zusätzlich Ehrenamtliche des Ambulanten Kinderhospizdienstes Göttingen. Kinder, die sich wünschen, so lang wie möglich zuhause bei ihrer Familie sein zu können, werden von Medizinerinnen und Medizinern sowie Fachkräften ambulant behandelt und bis zuletzt in ihren eigenen vier Wänden begleitet.

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