LPI-GTH: Nicht versichert

Treffurt (Wartbugkreis) (ots) - Gestern Morgen ereignete sich ein Verkehrsunfall in Falken. Ein 15-Jähriger fuhr mit seiner Simson in Richtung B250, während ein 65-jähriger Fahrer eines Lada in entgegengesetzte Richtung fuhr. In einer Linkskurve kollidierte der Mopedfahrer frontal mit dem Pkw. Der 15-Jährige wurde von seinem Kraftrad geschleudert und kam fortfolgend zum Liegen. Er wurde schwer verletzt und mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Beide ...

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