LPI-GTH: Nicht versichert
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
Ohne den notwendigen Versicherungsschutz zu haben, befuhr ein 45-Jähriger mit einer Husqvarna die Rudolstädter Straße am gestrigen Abend. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Zudem stellte sich im Rahmen der Kontrolle heraus, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell