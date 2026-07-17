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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Führerschein sichergestellt

Langewiesen (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern Abend wurde der Führerschein einer 70-jährigen Fahrerin eines Daimler sichergestellt. Vorausgegangen waren mehrere Kollisionen mit in der Hauptstraße sowie der Kilianstraße geparkten Fahrzeugen, welche die Frau verursacht hatte. An den fünf abgestellten Pkw (Skoda, Seat, Opel, VW, Dacia) entstand Gesamtschaden von rund 13.000 Euro. An dem Daimler der 70-Jährigen entstand ein Schaden von circa 5.000 Euro. Ein Abschleppdienst kam zum Einsatz um den Pkw zu bergen. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde ein Atemalkoholtest bei der Frau durchgeführt. Dieser zeigte einen Wert von rund 1,9 Promille. Eine Blutentnahme wurde zu Beweiszwecken angeordnet und ein Verfahren eingeleitet. Personen wurden nicht verletzt. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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