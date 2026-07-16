Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkoholisiert

Tambach-Dietharz (Landkreis Gotha) (ots)

Heute Vormittag befuhr eine 32-jährige Fahrerin eines VW die L1028 in Richtung Georgenthal. Infolge eines Überholvorganges kam die Frau in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach ein Verkehrszeichen und kam anschließend auf einer Wiese zum Stillstand. Die 32-Jährige wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, da ein im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von rund 2,3 Promille zeigte. Der Führerschein der 32 Jahre alten Frau wurde sichergestellt. Ein Abschleppdienst kam zum Einsatz um den VW zu bergen. Es kam zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (jd)

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