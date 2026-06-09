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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Beim Abbiegen zusammengestoßen

POL-GM: Beim Abbiegen zusammengestoßen
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Nümbrecht (ots)

Am Montag (8. Juni) wollte ein 28-Jähriger aus Engelskirchen mit seinem Nissan von der Gouvieuxstraße nach links auf das Gelände der Rettungswache abbiegen. Dabei kam es gegen 8 Uhr zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Kia einer 54-jährigen Nümbrechterin. Der 28-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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