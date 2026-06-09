POL-GM: Beim Abbiegen zusammengestoßen

Gummersbach (ots) - Ein 51-jähriger Gummersbacher schlief am Sonntagmorgen (7. Juni) auf einer Parkbank in der Hülsenbuscher Straße, als er gegen 7:20 Uhr von zwei unbekannten Männern angegangen und von der Parkbank gerissen wurde. Die beiden Männer hielten den Gummersbacher fest, schlugen und traten auf ihn ein. Aus der Hosentasche des 51-Jährigen stahlen sie seine Geldbörse und flüchteten fußläufig in Richtung Westtangente. Rettungskräfte brachten den ...

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