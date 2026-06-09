Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Beim Abbiegen zusammengestoßen
Nümbrecht (ots)
Am Montag (8. Juni) wollte ein 28-Jähriger aus Engelskirchen mit seinem Nissan von der Gouvieuxstraße nach links auf das Gelände der Rettungswache abbiegen. Dabei kam es gegen 8 Uhr zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Kia einer 54-jährigen Nümbrechterin. Der 28-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.
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