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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecherinnen in Radevormwald unterwegs

Radevormwald (ots)

Zwei unbekannte Frauen verschafften sich am Sonntag (7. Juni) gegen 21:10 Uhr Zugang zu einer Wohnung in der Straße "Drosselweg" in Radevormwald. Im Schlafzimmer der Wohnung öffneten sie Schränke und Schubladen und stahlen sechs Armbanduhren. Der Bewohner, welcher sich im Wohnzimmer befand, wurde auf die Einbrecherinnen aufmerksam. Als die Frauen flüchten wollten, gelang es dem Bewohner, eine der Frauen kurz festzuhalten. Diese konnte sich jedoch befreien und folgte ihrer Komplizin. Die beiden Frauen flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Es entstand ein geschätzter Vermögensschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Polizisten konnten den Einbrecherinnen nicht mehr habhaft werden. Der Bewohner beschrieb die beiden Frauen als ca. 20-25 Jahre alt und von südländischem Erscheinungsbild. Eine der Täterinnen trug blaue Einweghandschuhe, die andere war mit einer braunen Strickjacke bekleidet und hatte lange braune Haare, welche zu einem Dutt gesteckt waren.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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