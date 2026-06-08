Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zusammenstoß zwischen Quad und Fußgänger

Engelskirchen (ots)

Am Sonntag (7. Juni, 16:45 Uhr) kam es auf der Straße "Rommersberger Weg" in Engelskirchen zum Zusammenstoß zwischen einem 38-jährigen Quad-Fahrer und einem 28-jährigen Fußgänger. Der 38-Jährige war auf dem Rommersberger Weg in Richtung der Bergstraße unterwegs, als er in einer Linkskurve nach rechts von der Straße abkam und mit dem 28-Jährigen zusammenstieß, der sich auf dem Gehweg vor einem Wohnhaus befand. Im Anschluss kollidierte das Quad noch mit der Hauswand, bevor das Fahrzeug schließlich zum Stillstand kam. Die beiden Unfallbeteiligten wurden schwer verletzt und mittels Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell