Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Wohnungseinbruch in Bergneustadt
Bergneustadt (ots)
Zwischen dem 27. Mai und dem 6. Juni brachen Unbekannte die Eingangstür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Enneststraße auf. Die Kriminellen durchwühlten die Wohnung und stahlen Schmuck, Bargeld und Mobiltelefone. Bei den Handys handelt es sich um ein Apple iPhone 17 und ein Apple iPhone 12 Pro. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
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