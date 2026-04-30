Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Verkehrsunfall an Kreuzung - Pkw überschlägt sich

Emlichheim (ots)

Am Donnerstag, den 30.04.2026, kam es gegen 10:15 Uhr im Bereich Haselaarweg / Neustadtstraße in Emlichheim zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 78-jährige Fahrerin eines Opel Mokka den Haselaarweg in Richtung Haselaar. Ein 69-jähriger Fahrer eines Renault Modus beabsichtigte, den Haselaarweg zu überqueren und übersah dabei die von links kommende, vorfahrtsberechtigte Pkw-Fahrerin.

Es kam zum Zusammenstoß, wodurch sich der Opel Mokka überschlug und auf der Seite zum Liegen kam. Die 78-Jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und durch die Feuerwehr befreit. Sie erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehren aus Emlichheim und Hoogstede waren mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften vor Ort.

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