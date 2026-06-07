Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: E-Scooter-Fahrer flüchtet von Unfallstelle

Gummersbach (ots)

Am Samstag (6. Juni) fuhr eine 62-jährige Gummersbacherin mit ihrem Pedelec auf dem Fahrradweg der Vollmerhauser Straße von Niederseßmar in Richtung Dieringhausen. In Vollmerhausen kam es gegen 14:30 Uhr, unweit eines Autozubehörhandels, zum Zusammenstoß mit einem E-Scooter-Fahrer, der aus einer Zufahrt auf den Fahrradweg fuhr. Die Radfahrerin stürzte und kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Der E-Scooter-Fahrer flüchtete mit seinem Fahrzeug in Richtung Gummersbach. Bei ihm soll es sich um einen 50 bis 60 Jahre alten Mann gehandelt haben. Er war ca. 180 cm-190 cm groß und hatte eine kräftige Statur. Der Flüchtige mit südländischem Erscheinungsbild hatte dunkle Haare und trug helle Kleidung sowie eine graue Kopfbedeckung. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

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