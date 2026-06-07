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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Motorrollerfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

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Bergneustadt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Bergneustadt wurde am Samstagnachmittag (6. Juni) der Fahrer eines Motorrollers leicht verletzt. Der 71-Jährige aus Bergneustadt war gegen 15:10 Uhr auf der Dörspestraße in Richtung Industriestraße unterwegs. Unweit eines Autohandels kam es zur Kollision mit dem Tesla eines 55-jährigen Nümbrechters, der über den abgesenkten Bordstein auf die Straße fuhr. Der Zweiradfahrer kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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