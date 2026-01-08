PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PPRP: Unter Alkoholeinfluss unterwegs

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch (07.01.2026), gegen 9:15 Uhr, meldeten Zeugen, dass ein Mann torkelnd zu seinem Auto gelaufen und anschließend losgefahren sei. Polizeikräfte stellten das Fahrzeug in der Raschigstraße fest. Nachdem der 59-jährige Fahrzeugführer auch durch eine unsichere Fahrweise auffiel, wurde er einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Polizeikräfte fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1 Promille. Der 59-Jährige wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

