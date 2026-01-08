Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unter Alkoholeinfluss unterwegs

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch (07.01.2026), gegen 9:15 Uhr, meldeten Zeugen, dass ein Mann torkelnd zu seinem Auto gelaufen und anschließend losgefahren sei. Polizeikräfte stellten das Fahrzeug in der Raschigstraße fest. Nachdem der 59-jährige Fahrzeugführer auch durch eine unsichere Fahrweise auffiel, wurde er einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Polizeikräfte fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1 Promille. Der 59-Jährige wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.

