POL-PPRP: Fußgängerin bei Unfall verletzt
Ludwigshafen (ots)
Am Mittwoch (07.01.2026), gegen 8:10 Uhr, war ein 58-jähriger Autofahrer auf der Herxheimer Straße in Richtung Maudacher Straße unterwegs und bog an der Kreuzung zu dieser nach links ab. Hierbei missachtete er den Vorrang einer 81-jährigen Fußgängerin, die die Maudacher Straße gerade querte. Die Seniorin stürzte und verletzte sich.
