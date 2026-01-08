POL-PPRP: Fußgängerin bei Unfall verletzt

Speyer (ots) - Am Mittwoch (07.01.2026), gegen 12 Uhr, erhielt ein Senior aus Schifferstadt einen Anruf, bei dem sich die Anruferin als Polizistin ausgab und dem Mann erzählte, dass es in seiner Nachbarschaft zu einem Einbruch gekommen sei. Bei der Festnahme des Täters sei eine Liste mit Namen aufgetaucht, darunter auch der Name des Seniors. Die Anruferin überzeugte den Geschädigten nach einem mehrstündigen ...

