Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Telefonbetrüger erbeuten Bargeld - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am Mittwoch (07.01.2026), gegen 12 Uhr, erhielt ein Senior aus Schifferstadt einen Anruf, bei dem sich die Anruferin als Polizistin ausgab und dem Mann erzählte, dass es in seiner Nachbarschaft zu einem Einbruch gekommen sei. Bei der Festnahme des Täters sei eine Liste mit Namen aufgetaucht, darunter auch der Name des Seniors. Die Anruferin überzeugte den Geschädigten nach einem mehrstündigen Gespräch, Bargeld in einem Briefumschlag auf seinem Grundstück zu deponieren. Dieser sollte durch einen Kollegen abgeholt und sicher verwahrt werden. Nachdem der Mann den Umschlag gegen 15 Uhr deponierte und wieder in sein Haus ging sah er aus dem Fenster und bemerkte, dass der Umschlag bereits weg war.

Wer hat im Bereich der Jägerstraße (zwischen Speyerer Straße und Finkenstraße) zwischen 12 und 15 Uhr verdächtige Personen wahrgenommen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

