Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zigarettenautomat aufgebrochen

Lindlar (ots)

Eine 43-jährige Autofahrerin aus Lindlar bemerkte am 3. Juni (Mittwoch, 20 Uhr) einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten in der Schlosserstraße in Lindlar und verständigte die Polizei. Unbekannte hatten den Automaten gewaltsam geöffnet und komplett geleert. Sie entkamen unerkannt.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

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