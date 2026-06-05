Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher im Industriegebiet unterwegs

Reichshof (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (2./3. Juni) sind Unbekannte in eine Firma in der Straße "Alte Wiesenstraße" in Allenbach eingebrochen. Die Kriminellen öffneten zunächst gewaltsam das Zugangstor zum Gelände, hebelten dann die Tür einer Halle auf und durchwühlten Schränke und Schubladen. Auch ein Wandtresor wurde durch die Unbekannten aufgebrochen. Die unbekannten Täter erbeuteten einen niedrigen zweistelligen Bargeldbetrag, zwei Schlagschrauber der Marke "Milwaukee" mitsamt Ladegeräten und zugehörigen Akkus sowie sechs Pedelecs.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

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