Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Entlaufene Kuh beschäftigt Polizei

Wiehl (ots)

Am Dienstag (2. Juni) gingen gegen 19:20 Uhr bei der Polizei mehrere Anrufe über eine entlaufene Kuh im Wiehler Stadtgebiet ein. Die Kuh, die offenbar von ihrer Weide ausgebüxt war, bewegte sich von der Wiehler Innenstadt über die Hauptstraße in Richtung "Ohler Berg" bis zur Straße "Im Sonnenwinkel". Dort konnte sie zunächst durch Einsatzkräfte der Polizei, die das Tier begleiteten und den Straßenverkehr absicherten, auf einem Grundstück festgesetzt werden. Der Kuh gelang aber abermals die Flucht über die Straße "Ohlerhammer" und die Bahngleise der zurzeit stillgelegten Wiehltalbahn. Auf einem Grundstück in der Straße "Zur Zäuner Hardt" konnte das Tier gegen 20:30 Uhr "gestellt" und von einem Jäger mit einem Betäubungspfeil sediert werden. Der Eigentümer, ein Landwirt aus Nümbrecht, wurde informiert und transportierte seine Kuh ab.

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