PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Entlaufene Kuh beschäftigt Polizei

Wiehl (ots)

Am Dienstag (2. Juni) gingen gegen 19:20 Uhr bei der Polizei mehrere Anrufe über eine entlaufene Kuh im Wiehler Stadtgebiet ein. Die Kuh, die offenbar von ihrer Weide ausgebüxt war, bewegte sich von der Wiehler Innenstadt über die Hauptstraße in Richtung "Ohler Berg" bis zur Straße "Im Sonnenwinkel". Dort konnte sie zunächst durch Einsatzkräfte der Polizei, die das Tier begleiteten und den Straßenverkehr absicherten, auf einem Grundstück festgesetzt werden. Der Kuh gelang aber abermals die Flucht über die Straße "Ohlerhammer" und die Bahngleise der zurzeit stillgelegten Wiehltalbahn. Auf einem Grundstück in der Straße "Zur Zäuner Hardt" konnte das Tier gegen 20:30 Uhr "gestellt" und von einem Jäger mit einem Betäubungspfeil sediert werden. Der Eigentümer, ein Landwirt aus Nümbrecht, wurde informiert und transportierte seine Kuh ab.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 03.06.2026 – 10:00

    POL-GM: Kriminelle brechen Container auf

    Gummersbach (ots) - In der Nacht von Montag (1. Juni) auf Dienstag suchten Unbekannte das Gelände eines Steinbruchs an der Klosterstraße in Derschlag auf. Dort hebelten sie zwischen 19 Uhr und 5 Uhr mehrere Container auf und stahlen Bargeld, Ausweisdokumente, Zigaretten und eine Kettensäge des Herstellers "Husqvarna". Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der ...

    mehr
  • 03.06.2026 – 10:00

    POL-GM: Diebe hatten es auf Gasflaschen abgesehen

    Lindlar (ots) - In der Zeit von Montag (1. Juni), 18 Uhr, bis Dienstag, 7:55 Uhr, durchtrennten Unbekannte einen Maschendrahtzaun und gelangten so auf die Außenfläche eines Baumarktes in der Voßbrucher Straße. Dort trennten sie das Vorhängeschloss eines Metallkäfigs auf und stahlen mehrere Pfand-Gasflaschen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der ...

    mehr
  • 03.06.2026 – 10:00

    POL-GM: Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall verletzt

    Bergneustadt (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Bergneustadt wurde am Dienstag (2. Juni) ein Pedelec-Fahrer leicht verletzt. Der 18-Jährige aus Bergneustadt war gegen 15:45 Uhr auf dem Fahrradweg der Kölner Straße in Richtung Derschlag unterwegs. Unweit der Einmündung "Steilweg" kam es zur Kollision mit dem VW Polo einer 58-Jährigen aus Bergneustadt, die von einer Grundstückseinfahrt auf die Kölner Straße fuhr. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren