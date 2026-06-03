Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Kriminelle brechen Container auf
Gummersbach (ots)
In der Nacht von Montag (1. Juni) auf Dienstag suchten Unbekannte das Gelände eines Steinbruchs an der Klosterstraße in Derschlag auf. Dort hebelten sie zwischen 19 Uhr und 5 Uhr mehrere Container auf und stahlen Bargeld, Ausweisdokumente, Zigaretten und eine Kettensäge des Herstellers "Husqvarna". Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
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