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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall im Einmündungsbereich

Marienheide (ots)

Am Dienstag (2. Juni) wollte eine 31-jährige Gummersbacherin mit ihrem VW Polo von der Bahnhofstraße nach links auf die Hauptstraße abbiegen. Dabei kam es gegen 15:50 Uhr zum Zusammenstoß mit einer 56-Jährigen aus Marienheide, die mit ihrem Pedelec auf dem Fahrradweg der bevorrechtigten Hauptstraße unterwegs war, und in Richtung Marienheide fuhr. Die Zweiradfahrerin stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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