Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall im Einmündungsbereich

Marienheide (ots)

Am Dienstag (2. Juni) wollte eine 31-jährige Gummersbacherin mit ihrem VW Polo von der Bahnhofstraße nach links auf die Hauptstraße abbiegen. Dabei kam es gegen 15:50 Uhr zum Zusammenstoß mit einer 56-Jährigen aus Marienheide, die mit ihrem Pedelec auf dem Fahrradweg der bevorrechtigten Hauptstraße unterwegs war, und in Richtung Marienheide fuhr. Die Zweiradfahrerin stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.

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