Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Fahrraddiebe in Derschlag unterwegs

Gummersbach (ots)

Am Dienstag (2. Juni) wollten Kriminelle gegen 2:50 Uhr mehrere Pedelecs und Fahrräder aus Garagen und Gartenhäusern in der Hermann-Renner-Straße stehlen. Ein Zeuge war durch verdächtige Geräusche auf die Einbrecher aufmerksam geworden, und beobachte die Kriminellen dabei, wie sie gerade die Garage seines Nachbarn aufhebelten. Er informierte die Polizei. Die Unbekannten ließen die Fahrräder zurück und flüchteten ohne Beute. Beide Männer waren etwa 170 cm bis 180 cm groß, schlank und schwarz gekleidet. Beide hatten Mützen auf und verdeckten ihr Gesicht mit einem Schal. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

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