Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

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Radevormwald (ots)

Am Montag (1. Juni) war ein 59-Jähriger aus Dortmund mit seinem Lieferwagen auf der K9 von Leye in Richtung Radevormwald unterwegs. Gegen 11:15 Uhr wollte er an der Kreuzung Uelfestraße/Uelfe-Wuppertal-Straße (L414) die L414 überqueren und seine Fahrt in Richtung Innenstadt fortsetzen. Ein 32-jähriger Wuppertaler, der mit seinem Motorrad auf der bevorrechtigten L414 unterwegs war und aus Richtung Kaiserstraße kam, musste stark abbremsen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Der Zweiradfahrer erlitt schwere Verletzungen und kam mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus.

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