Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Verkaufsstand - Polizei sucht Zeugen

Bünde (ots)

(jd) Die Mitarbeiterin eines Verkaufsstands stellte am Dienstagmorgen (26.05.) gegen 8.45 Uhr einen Einbruch fest. Bisher unbekannte Täter beschädigten ein Fenster des Standes, der sich auf einem Parkplatz an der Herforder Straße befindet. Durch die eingeschlagene Scheibe gelangten sie in den Stand und entwendeten insgesamt 21 Getränkeflaschen. Zudem beschädigten sie im Innenbereich eine Wand, ehe sie in unbekannte Richtung flüchteten. Der Sachschaden an dem Stand liegt im oberen dreistelligen Bereich. Die Polizei Herford bittet mögliche Zeugen, die in der Nacht zu Dienstag etwas Auffälliges an der Herforder Straße beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

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