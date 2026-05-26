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POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - PKW-Fahrer verletzt Roller-Fahrer nach Rotlichtfahrt

Bünde (ots)

(um/mb) Vorgestern (24.05.) ereignete sich in Löhne im Kreuzungsbereich Lübbecker Straße und Ellerbuscher Straße an der Autobahnanschlussstelle BAB 30 ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Ein 58-jährige Fahrer eines Motorrollers bog gegen 14:50 Uhr von der Autobahnabfahrt A30 nach links auf die Lübbecker Straße ab. Zeitgleich fuhr bei Rotlicht ein 59-jähriger PKW-Fahrer in Richtung Ellerbuscher Straße. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Motorroller-Fahrer stürzte in Folge in den Straßengraben und verletzte sich glücklicherweise dabei nur leicht. Nach dem Zusammenstoß hielt der Fahrer des PKW zwar kurzzeitig rechts auf dem Abbiegestreifen an, fuhr dann jedoch unerlaubt weiter, ohne sich nach dem Verunfallten zu erkundigen. Etwa eine halbe Stunde später änderte sich der Sachverhalt und der Verursacher meldete sich über Angehörige bei der Polizei, so dass eine Schadensregulierung und die Unfallaufnahme erfolgen konnten. Inwiefern dem Fahrer strafbares Handeln vorzuwerfen ist, klärt nun ein Strafverfahren, dem der Mann sich verantworten muss. Der Führerschein des 59-Jährigen beschlagnahmten die Beamten vor Ort, so dass er bis auf weiteres keine Kraftfahrzeuge mehr lenken darf. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Hinweise zu dem Verkehrsunfall werden an das Verkehrskommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

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