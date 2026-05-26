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Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruchsdiebstahl - Täter steigen mit Leiter in Obergeschoss ein

Löhne (ots)

(um) Das ältere Ehepaar in Besebruch staunte nicht schlecht, als es gestern Abend (25.05.), nach 22:40 Uhr ein Poltern im Obergeschoss ihres Hauses wahrnahm. Wenige Minuten nach 23:00 Uhr, verständigte man dann die Polizei. Im Schlafzimmer im Obergeschoss hatten sich bereits unbekannte Diebe am Schmuck bedient. Der genaue Schaden muss noch betrachtet werden, eine 500.- Euro teure Kette nahmen die Diebe an sich und flüchteten in die Dunkelheit. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin: Lassen Sie im Sommer keine Fenster einladend für Einbrecher offenstehen. Die Tatgelegenheit lassen sich Gelegenheitstäter nicht entgehen und steigen unbemerkt ein. In diesem Fall konnten die Täter einige Schränke und Schubladen durchsuchen, bevor sie über die Leiter das Haus wieder verließen, weil sie sich bei der Tatausführung gestört fühlten. Die Polizei bittet im Zusammenhang der Tat um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen? Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

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