Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Alkoholisierte Fahrerin verursacht mehrere Unfallschäden - Polizei ermittelt 63-Jährige

Bünde (ots)

(tl) Nach einer Verkehrsunfallflucht im Bereich der Blumenstraße in Bünde hat die Polizei gestern Nachmittag eine deutlich alkoholisierte Autofahrerin gestellt. Die 63-jährige Fahrerin eines Mercedes war nach bisherigen Erkenntnissen zunächst gegen eine Mauer gefahren und setzte ihre Fahrt anschließend fort. Wenig später beschädigte die Dame einen Zaun und fuhr unbeirrt weiter. Im Zuge der Fahndung entdeckten Einsatzkräfte der Polizei Herford das Fahrzeug auf dem Parkplatz eines nahegelegenen Supermarktes. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten starken Alkoholgeruch in der Atemluft der Frau. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: Die Fahrerin stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Die Polizei stellte den Führerschein der 63-Jährigen sicher und ordnete eine Blutprobe an. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Zudem sucht die Polizei etwaige Zeugen des Vorfalls im Bereich der Blumenstraße. Hinweise zur Tat werden an das Verkehrskommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

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