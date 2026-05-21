Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sicherheitskonferenz 2026 des Kreises Herford - Behörden und Institutionen intensivieren Zusammenarbeit im Bereich Sicherheit und Ordnung - bitte kreisweit veröffentlichen

Bild-Infos

Download

Herford, Hiddenhausen, Bünde, Löhne, Kirchlengern, Enger, Spenge, Vlotho, Rödinghausen (ots)

(tl) Auf Einladung des Kreises Herford fand die Sicherheitskonferenz 2026 mit Vertreterinnen und Vertretern aus dem Bereich Sicherheit und Ordnung am 18.05. im Rathaus in Hiddenhausen statt. Insgesamt nahmen 47 Personen aus unterschiedlichen Behörden, Organisationen und Institutionen an der Veranstaltung teil.

Ziel der Konferenz war die weitere Intensivierung der behördenübergreifenden Zusammenarbeit sowie die Bündelung vorhandener Kompetenzen und Ressourcen zur Stärkung der öffentlichen Sicherheit im Wittekindskreis.

Im Rahmen der Konferenz wurden verschiedene aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen im Bereich der Gefahrenabwehr, Kriminalitätsbekämpfung und öffentlichen Sicherheit thematisiert. Einen besonderen Schwerpunkt bildete dabei die Bekämpfung krimineller Strukturen. Hierzu erfolgte ein fachlicher Austausch zu bestehenden Präventionsansätzen sowie Möglichkeiten einer noch engeren Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Stellen.

Die Teilnehmenden bekräftigten die Bedeutung eines kontinuierlichen Informationsaustausches und abgestimmter Maßnahmen, um frühzeitig auf sicherheitsrelevante Entwicklungen reagieren zu können. Die Sicherheitskonferenz verdeutlichte erneut die hohe Relevanz gemeinsamer Strategien und vernetzter Zusammenarbeit für die Gewährleistung der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im Kreis Herford.

Die Sicherheitsbehörden und beteiligten Institutionen werden den eingeschlagenen Austausch auch künftig fortsetzen und weiter ausbauen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell