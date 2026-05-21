PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sicherheitskonferenz 2026 des Kreises Herford - Behörden und Institutionen intensivieren Zusammenarbeit im Bereich Sicherheit und Ordnung - bitte kreisweit veröffentlichen

POL-HF: Sicherheitskonferenz 2026 des Kreises Herford - Behörden und Institutionen intensivieren Zusammenarbeit im Bereich Sicherheit und Ordnung - bitte kreisweit veröffentlichen
  • Bild-Infos
  • Download

Herford, Hiddenhausen, Bünde, Löhne, Kirchlengern, Enger, Spenge, Vlotho, Rödinghausen (ots)

(tl) Auf Einladung des Kreises Herford fand die Sicherheitskonferenz 2026 mit Vertreterinnen und Vertretern aus dem Bereich Sicherheit und Ordnung am 18.05. im Rathaus in Hiddenhausen statt. Insgesamt nahmen 47 Personen aus unterschiedlichen Behörden, Organisationen und Institutionen an der Veranstaltung teil.

Ziel der Konferenz war die weitere Intensivierung der behördenübergreifenden Zusammenarbeit sowie die Bündelung vorhandener Kompetenzen und Ressourcen zur Stärkung der öffentlichen Sicherheit im Wittekindskreis.

Im Rahmen der Konferenz wurden verschiedene aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen im Bereich der Gefahrenabwehr, Kriminalitätsbekämpfung und öffentlichen Sicherheit thematisiert. Einen besonderen Schwerpunkt bildete dabei die Bekämpfung krimineller Strukturen. Hierzu erfolgte ein fachlicher Austausch zu bestehenden Präventionsansätzen sowie Möglichkeiten einer noch engeren Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Stellen.

Die Teilnehmenden bekräftigten die Bedeutung eines kontinuierlichen Informationsaustausches und abgestimmter Maßnahmen, um frühzeitig auf sicherheitsrelevante Entwicklungen reagieren zu können. Die Sicherheitskonferenz verdeutlichte erneut die hohe Relevanz gemeinsamer Strategien und vernetzter Zusammenarbeit für die Gewährleistung der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im Kreis Herford.

Die Sicherheitsbehörden und beteiligten Institutionen werden den eingeschlagenen Austausch auch künftig fortsetzen und weiter ausbauen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Alle Meldungen Alle
  • 20.05.2026 – 11:04

    POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - E-Scooter im Bereich Bahnhof gestohlen

    Kirchlengern (ots) - (um) Vorgestern (18.05.), gegen 13:00 Uhr, schloss ein 27-Jähriger seinen schwarzen E-Scooter im Bereich der E-Scooter Ständer am Bahnhof in Kirchlengern ab. Er befestigte mittels eines Schlosses das mehrere hundert Euro teure Zweirad an den Ständern. Nachdem er am Abend gegen 20:00 Uhr von der Arbeit zurückkehrte, war der E-Scooter gestohlen ...

    mehr
  • 20.05.2026 – 10:54

    POL-HF: Einbruchsdiebstahl - Diebe stehlen Laubbläser

    Herford (ots) - (um) In den vergangenen Tagen brachen bislang unbekannte Täter in einen Geräteraum an einem Mehrfamilienhaus in der Arndtstraße ein. Das Metallgitter am Eingang des Abstellraumes ist durch ein Vorhängeschloss gesichert. Die Einbrecher wendeten massive Gewalt an und brachen das Schloss auf, um den Raum zu betreten. U.a. entwendeten die Diebe einen mit Benzin betriebenen Laubbläser der mehrere hundert ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren