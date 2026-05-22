Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung an Kfz - Seitenscheibe an Firmenfahrzeug eingeschlagen

Löhne (ots)

(um) Gestern verständigte der Eigentümer eines VW Caddy die Polizei über eine eingeschlagene Seitenscheibe an einem Fahrzeug. Der PKW war auf dem Parkplatz an der Anschrift Am Becker Teich in Richtung In den Büschen abgestellt. Es handelt sich um ein Firmenfahrzeug. Bislang unbekannte Täter schlugen die Seitenscheibe ein. Inwiefern es sich um einen Diebstahl handeln könnte bzw. inwiefern die Täter evtl. bei der Tatausführung gestört worden sind, ließ sich nicht gänzlich vor Ort klären. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalles, die evtl. Angaben zu verdächtigen Personen oder der Tat beobachtet haben. Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

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