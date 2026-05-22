Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung durch Feuer - Unkraut mit Abflammgerät entfernt

Herford (ots)

(tl) Am Abend des 21.05. kam es in der Herforder Innenstadt zu einem Feuerwehreinsatz aufgrund eines Vegetationsbrandes. Nach bisherigen Erkenntnissen entfernte ein 36-jähriger Mann Unkraut mit einem gasbetriebenen Abflammgerät. Dabei gerieten mehrere Zypressen in Brand. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer zügig löschen und ein Übergreifen auf weitere Bereiche verhindern. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass bei trockener Witterung besondere Vorsicht im Umgang mit offenem Feuer und hitzeerzeugenden Geräten geboten ist. Bereits kleinste Funken oder starke Hitzeentwicklung können ausreichen, um Hecken, Sträucher oder trockene Vegetation zu entzünden. In den nächsten Tagen werden Temperaturen ähnlich der im Hochsommer erwartet. Der Einsatz von Unkrautverbrennern verbietet sich aus gefahrenträchtigen Gründen in diesen Tagen.

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