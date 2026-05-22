PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung durch Feuer - Unkraut mit Abflammgerät entfernt

Herford (ots)

(tl) Am Abend des 21.05. kam es in der Herforder Innenstadt zu einem Feuerwehreinsatz aufgrund eines Vegetationsbrandes. Nach bisherigen Erkenntnissen entfernte ein 36-jähriger Mann Unkraut mit einem gasbetriebenen Abflammgerät. Dabei gerieten mehrere Zypressen in Brand. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer zügig löschen und ein Übergreifen auf weitere Bereiche verhindern. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass bei trockener Witterung besondere Vorsicht im Umgang mit offenem Feuer und hitzeerzeugenden Geräten geboten ist. Bereits kleinste Funken oder starke Hitzeentwicklung können ausreichen, um Hecken, Sträucher oder trockene Vegetation zu entzünden. In den nächsten Tagen werden Temperaturen ähnlich der im Hochsommer erwartet. Der Einsatz von Unkrautverbrennern verbietet sich aus gefahrenträchtigen Gründen in diesen Tagen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren