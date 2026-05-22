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Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern nach Tageswohnungseinbruch - Foto im Download

Kirchlengern - bitte kreisweit veröffentlichen (ots)

Die Polizei fahndet jetzt öffentlich mit Lichtbildern nach einem bislang unbekannten Tatverdächtigen im Zusammenhang mit einem Tageswohnungseinbruch in Kirchlengern aus dem vergangenen Jahr. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich der Täter am 22.12.2025 in den Vormittagsstunden über die Hauseingangstür Zugang zu einer dauerhaft genutzten Privatwohnung. Anschließend entwendete er Bargeld im dreistelligen Bereich. Mit Beschluss des Amtsgerichtes Bielefeld wurden nun Fotos aus einer Überwachungskamera veröffentlicht. Sie sind abrufbar im Fahndungsportal der Polizei NRW unter: https://polizei.nrw/fahndung/204244 Zeugen die Angaben zum Tatverdächtigen machen können, werden gebeten sich unter 05221/888-0 mit der Kriminalpolizei Herford in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

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