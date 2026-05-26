Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch - Spardose aus Pizzeria entwendet

Löhne (ots)

(um) In der Nacht zum Freitag vor Pfingsten (22.05.) stiegen bislang unbekannte Täter in eine Pizzeria in Löhne Mahnen an der Königstraße ein. Die Einbrecher verschafften sich Zugang über ein Fenster der Verkaufs- und Fertigungsräume des Lebensmittelbetriebes. Im Innenraum stahlen sie eine Spardose im Wert eines dreistelligen Betrages mit Bargeld. Die Polizei bittet in diesem Fall um Zeugenmeldungen. Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

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