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Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall bei Überholvorgang - Motorradfahrer schwer verletzt

Kirchlengern (ots)

(jd) Am Dienstag (26.05.) ereignete sich um 5.42 Uhr auf dem Ostring ein Verkehrsunfall. Ein 48-jähriger Mann aus Vlotho fuhr mit seinem VW in Richtung Lübbecke. Zeitgleich fuhr unmittelbar hinter dem Vlothoer ein 46-jähriger Herforder auf seinem Motorrad der Marke Yamaha. Kurz nach dem Ende einer Sperrfläche beabsichtigte der Herforder, den VW sowie ein davor fahrendes Fahrzeug zu überholen. Als er bereits zum Überholvorgang angesetzt hatte, versuchte auch der Vlothoer, das vorausfahrende Auto zu überholen und stieß mit dem Motorrad zusammen. Daraufhin kam der Motorradfahrer nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der dortigen Leitplanke und stürzte auf die Fahrbahn. Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt und nach einer Erstbehandlung vor Ort mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt im oberen vierstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

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