POL-GM: Unfall im Kreisverkehr

Gummersbach (ots) - Ein Unbekannter stellte sein Auto am Sonntagabend (31. Mai) vor der Lagerhalle einer Firma in der Fraunhoferstraße in Windhagen ab. Über die Hintertür gelangte der unbekannte Mann in die Halle und räumte mehrere Werkzeuge und einen Werkzeugkoffer vor die Hallentür. Ein Angestellter der Firma wurde gegen 18:45 Uhr auf die offenstehende Tür aufmerksam und entdeckte den Einbrecher. Dieser flüchtete ...

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