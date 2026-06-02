Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Lieferwagen kracht gegen Hauswand

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Engelskirchen (ots)

Am Montag (1. Juni) wurde, wie durch ein Wunder, bei einem Verkehrsunfall in Wiehlmünden niemand verletzt. Gegen 10:50 Uhr setzte sich ein Lieferwagen führerlos auf der abschüssigen Straße "In den Steinen" in Bewegung, kollidierte zunächst mit einer Leitplanke, rollte durch einen Gartenbereich, beschädigte das Vordach eines Hauses und prallte anschließend gegen eine Hauswand. Sowohl die Hauswand, als auch der Lieferwagen wurden stark beschädigt.

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