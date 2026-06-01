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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unbekannte stehlen Motorrad

Radevormwald (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (30./31. Mai) stahlen Unbekannte ein Motorrad von einem Grundstück in der Kreuzstraße in Radevormwald. Die Kriminellen entkamen unerkannt. Bei dem gestohlenen Motorrad handelt es sich um eine BMW (Modell: S 1000 RR/K10) in der Farbe Rot-Schwarz mit dem amtlichen Kennzeichen GM-RJ96.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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