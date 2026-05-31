Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Gasflaschen bei Einbruch gestohlen

Lindlar (ots)

Unbekannte sind in der Nacht von Freitag auf Samstag (29./30. Mai) auf ein Betriebsgelände in der Voßbrucher Straße eingedrungen. Die Kriminellen durchtrennten zunächst den Maschendrahtzaun und öffneten dann gewaltsam zwei Gasflaschen-Container. Aus den aufgebrochenen Gitterboxen stahlen sie dreizehn Gasflaschen.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

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