Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Diebstahl durch falsche Handwerker

Wipperfürth (ots)

Am Samstag (30. Mai), haben zwei angebliche Handwerker in der Straße "Sonnenweg" eine Seniorin bestohlen. Gegen 12:30 Uhr klopfte es an der Wohnungstür einer 81-Jährigen. Ein Mann stellte sich als Handwerker vor und erklärte, dringend die Wasserqualität prüfen zu müssen, da es zu Verunreinigungen im Grundwasser gekommen sei. Ein Kollege befände sich im Keller und führe dort bereits eine Kontrolle durch. Die beiden Männer kommunizierten über ein Funkgerät. Gemeinsam mit der 81-Jährigen begab sich der vermeintliche Handwerker ins Badezimmer, lehnte die Tür leicht an und kontrollierte den Wasserhahn. Währenddessen bat er die Seniorin, den Duschkopf hochzuhalten.

Kurz darauf verließ der Unbekannte die Wohnung, und die Frau bemerkte das Fehlen eines mittleren dreistelligen Bargeldbetrags sowie von vier Ringen, einer Armbanduhr und zwei Perlenketten. Es besteht der Verdacht, dass der Komplize des falschen Handwerkers die Wohnung der Seniorin betreten hat und die Wertgegenstände gestohlen hat, während die 81-Jährige im Badezimmer abgelenkt und in ein Gespräch verwickelt war.

Die Seniorin konnte den falschen Handwerker wie folgt beschreiben: ca. 1,80 m groß, etwa 40 Jahre alt und von kräftiger Statur. Der Unbekannte sprach Hochdeutsch, trug eine gelbe Jacke, eine Brille und eine Schirmmütze.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

Seien Sie vorsichtig bei Fremden. Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Verifizieren Sie die Angaben. Seien Sie stets misstrauisch. Im Zweifel bestellen Sie die unbekannte Person zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

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