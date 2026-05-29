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POL-GM: Polizei nimmt Tatverdächtige nach Raubüberfall fest Ergänzung zur Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/6280012
Nümbrecht (ots)
Die umfangreichen polizeilichen Ermittlungen in Zusammenhang mit dem bewaffneten Raubüberfall in Nümbrecht am 3. Mai 2026 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/6280012) führten am Freitagmorgen (29. Mai) zur Festnahme von drei mutmaßlich Tatverdächtigen. Die Ermittlungen, die derzeit noch andauern, richten sich gegen zwei Jugendliche aus Nümbrecht, im Alter von 16 und 17 Jahren, sowie eine 18-jährige Nümbrechterin.
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