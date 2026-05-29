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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Motorradfahrer stürzt im Kurvenbereich

Wipperfürth (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Kotten wurde am Donnerstag (28. Mai) ein Motorradfahrer verletzt. Der 19-Jährige aus Schwelm war gegen 17:15 Uhr mit seiner Yamaha auf der K11 von Wipperfürth in Richtung Radevormwald unterwegs. In der Ortschaft Kotten verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Der 19-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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