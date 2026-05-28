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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Polizei nimmt Tatverdächtige nach Einbruch fest

Lindlar (ots)

Am späten Mittwochabend (27. Mai) erhielt ein Zeuge gegen 23:56 Uhr über sein Handy eine Benachrichtigung, dass sich Personen in seiner Firma in der Feilenhauer Straße aufhalten. Als die Polizei an der Örtlichkeit eintraf, stellten die Polizisten ein etwa 70 × 70 cm großes Loch in der Fassade der Werkshalle fest, das die Kriminellen mit Gewalt in die Wand geschlagen und als Einstiegsmöglichkeit in das Gebäude genutzt hatten. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei fünf Tatverdächtige vorläufig festnehmen, die im Nahbereich des Tatorts in einem BMW mit Dortmunder Zulassung unterwegs waren. Zwei der Festgenommenen (15 und 18 Jahre alt) kamen aus Dortmund. Die drei Übrigen (15, 17 und 21 Jahre alt) verfügen über keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Der 21-Jährige wurde zudem aufgrund eines Haftbefehls in einem anderen Verfahren gesucht. Die Ermittlungen dauern an.

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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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